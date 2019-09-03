В Индии при пожаре на заводе по переработке нефти погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате пожара, который произошёл в западном индийском штате Махараштра на нефтеперерабатывающем заводе компании ONGC.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал Zee News.

Согласно этим данным, предприятие располагается примерно в 50 километрах от Мумбаи. Среди погибших - трое сотрудников службы безопасности.

Комментируя случившееся, ONGC в своём аккаунте в Twitter сообщила, что возгорание произошло в системе отвода ливневых вод и пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить его.

Сейчас предприятие работает в штатном режиме, на процессе переработки нефти инцидент не отразился, заверили в компании.