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    В Индии отмечена вспышка смертельного вируса, около 10 человек погибли

    Еще 25 человек госпитализированы

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В штате Керала на юго-западе  Индии девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили местные власти. 

    Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют. 

    Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

    Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний.  От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают.

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