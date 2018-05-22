В Индии отмечена вспышка смертельного вируса, около 10 человек погибли

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В штате Керала на юго-западе Индии девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили местные власти.

Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют.

Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний. От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают.