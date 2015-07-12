​В Индии автобус упал в пропасть, 8 человек погибли

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, еще 19 получили ранения в субботу в результате падения в пропасть пассажирского автобуса на севере Индии.

Как передает Report, еще трое взрослых и один ребенок числятся пропавшими без вести.

По данным полиции штата Химачал-Прадеш, инцидент произошел в предгорьях Гималаев в 120 км от города Рампур. Пассажирский автобус, направлявшийся из Рампура в столицу штата – Шимлу, рухнул с моста в реку. Как полагают в полиции, тела нескольких людей могли быть унесены бурным потоком реки Сатледжа, которая в сезон муссонов выходит из берегов.

По предварительным данным правоохранительных органов, причиной инцидента могла стать плохая видимость на дороге из-за утреннего тумана.