В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 2 346 человек

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2 346 человек, общее число заражений возросло до 64 084, сообщает региональный комитет здравоохранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

За сутки в провинции скончались 96 человек, новых подтвержденных случаев заражения - 630, добавляет комитет.

40 127 человек пока остаются на излечении в больницах региона, 8 853 из них находятся в критическом состоянии, 1 845 - в тяжелом.

Количество выздоровевших увеличилось на 1 742 человека. Всего в провинции выписаны из больниц 15 299 человек.