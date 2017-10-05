В храме в пакистанской провинции прогремел взрыв, 18 погибших, 22 раненых - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в храме в провинции Белуджистан на западе Пакистана увеличилось до 18, еще 22 человека получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

***18:29

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Террорист-смертник совершил подрыв в храме в провинции Белуджистан на западе Пакистана, погибли не менее 12 человек, еще восемь получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал Geo TV.

Инцидент произошел недалеко от города Джхал-Магси. Отмечается, что смертник пытался войти в храм и привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда полицейские остановили его.

Как сообщает телеканал, пострадавшие доставлены в больницу. В числе раненых - по меньшей мере двое полицейских. Место взрыва было оцеплено.

Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.