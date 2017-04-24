В ходе столкновений с полицией в Париже двое манифестантов получили травмы

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Париж. 24 апреля. REPORT.AZ/ Двое манифестантов получили травмы в ходе столкновений с полицией, которые начались в Париже после оглашения предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции.

Как передает Report, несколько сотен манифестантов собрались в знак протеста против проходивших выборов.

Изначально планировавшаяся мирная акция переросла в столкновения с полицией. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые дубинки. В ответ в сотрудников полиции полетели пустые бутылки.