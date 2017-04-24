 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ходе столкновений с полицией в Париже двое манифестантов получили травмы

    Несколько сотен манифестантов собрались в знак протеста против проходивших выборов© Foto: tvc.ru

    Париж. 24 апреля. REPORT.AZ/ Двое манифестантов получили травмы в ходе столкновений с полицией, которые начались в Париже после оглашения предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции.

    Как передает Report, несколько сотен манифестантов собрались в знак протеста против проходивших выборов.

    Изначально планировавшаяся мирная акция переросла в столкновения с полицией. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые дубинки. В ответ в сотрудников полиции полетели пустые бутылки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi