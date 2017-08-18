В ходе спецоперации в Камбрильсе ликвидированы несколько террористов

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Каталонская полиция подтвердила, что в муниципалитете Камбрильс ликвидированы несколько террористов, которые собирались совершить новый теракт.

Как передает Report, "мы уничтожили предполагаемых террористов", - сообщают в Twitter каталонские правоохранители.

Как говорится в сообщении, эти люди собирались совершить новую террористическую атаку.

По данным телеканала 24 Horas, ликвидированы четверо террористов, один ранен. По данным канала, на них были пояса-смертников.

СМИ сообщали, что они готовились повторить барселонскую атаку, жертвами которой стали 13 человек.