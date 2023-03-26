В ходе беспорядков во Франции пострадали не менее 200 человек

Не менее 200 человек пострадали во время беспорядков на акции протеста в коммуне Сент-Солин на западе Франции.

Не менее 200 человек пострадали во время беспорядков на акции протеста в коммуне Сент-Солин на западе Франции.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV.

Организаторы протестов рассказали журналистам, что около 200 человек получили ранения после столкновений на демонстрации в Сент-Солине. По данным французских правоохранительных органов, в ходе беспорядков также были ранены более 35 сотрудников полиции.

Активисты призывали более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими.

Ранее сообщалось, что в результате применения полицейскими резиновых пуль и дымовых шашек для разгона акции пострадали несколько десятков участников демонстрации. На территории проведения акции было задействовано около 3 000 сотрудников правоохранительных органов. Протесты против создания оросительных бассейнов на территории коммуны Сен-Солен продолжаются с 2022 года.