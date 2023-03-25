Во Франции десятки человек пострадали после применения полицией резиновых пуль и дымовых шашек для разгона акции

Несколько десятков участников демонстрации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин на западе Франции получили травмы в результате применения полицейскими резиновых пуль и дымовых шашек для разгона акции.

Несколько десятков участников демонстрации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин на западе Франции получили травмы в результате применения полицейскими резиновых пуль и дымовых шашек для разгона акции.

Как передает Report , об этом сообщила представитель организаторов акции, активист ассоциации Soulevements de la Terre Лена Лазар.

"Много пострадавших со стороны манифестантов, несколько десятков, в том числе тяжело пострадавшие. Жизнь троих из них под угрозой, еще трое без сознания", - сказала она и добавила, что один из пострадавших был госпитализирован с открытым переломом.

Лазар отметила, что демонстранты получили ранения вследствие использования полицией "гранат для разгона толпы с резиновыми поражающими элементами", а также газовых гранат. По словам Лазар, сотрудники правоохранительных органов, стоящие в оцеплении в районе манифестации, и участвовавшие в подавлении беспорядков, не пропускали машины скорой помощи, что осложнило положение некоторых пострадавших.

Отметим, что в районе проведения акции протеста было задействовано около 3 000 сотрудников правоохранительных органов. Протест против создания оросительных бассейнов на территории коммуны Сен-Солен продолжается с 2022 года.