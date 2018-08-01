В ходе атаки боевиков в Афганистане погиб сотрудник Международной организации по миграции

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Сотрудник Международной организации по миграции (МОМ) погиб, еще один был ранен в результате атаки на госучреждения на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Миссии ООН по содействию Афганистану.

Накануне в административном центре провинции Нангархар городе Джелалабаде боевики атаковали госучреждения. Нападение произошло, когда в департаменте проходило совещание, и многие сотрудники были заблокированы в здании. Атака продолжалась в течение пяти часов. В результате погибли 15 человек, столько же получили ранения.