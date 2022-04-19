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В Греции заявили о подготовке к полному прекращению поставок газа из России

В Греции заявили о подготовке к полному прекращению поставок газа из России Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время посещения терминала СПГ на острове Ревитуса заявил о необходимости быть готовыми к полному прекращению поставок газа из России.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 14:36
В Греции заявили о подготовке к полному прекращению поставок газа из России

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время посещения терминала СПГ на острове Ревитуса заявил о необходимости быть готовыми к полному прекращению поставок газа из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба премьера.

Терминал сжиженного природного газа Ревитуса в настоящее время является единственным терминалом СПГ в Греции и одной из важнейших энергетических инфраструктур Греции и всего региона Юго-Восточной Европы. Власти Греции и оператор газотранспортной системы Греции DESFA намерены построить дополнительное плавучее хранилище СПГ.

Терминал СПГ Ревитуса имеет общую емкость хранения СПГ 225 тысяч кубометров, состоящую из двух резервуаров по 65 тысяч кубометров каждый и одного вместимостью 95 тысяч кубометров. DESFA рассматривает возможность добавления плавучего хранилища (FSU) к терминалу, увеличив общую емкость хранилища до более чем 380 тысяч кубометров.

В то же время ожидается, что DESFA увеличит возможность регазификации терминала на 12%.

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Версия на английском языке Greece starts preparations for complete cessation of gas supplies from Russia

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