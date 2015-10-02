Названы вероятные сроки военной операции России в Сирии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Председатель комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков заявил, что российская военно-воздушная операция в Сирии продлится три или четыре месяца, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

По его словам, планируется, что интенсивность авиаударов России по позициям террористической группировки "Исламское государство" будет нарастать.

"Всегда есть риск затянуть (операцию - ред.), но в Москве мы говорим об операции длительностью три-четыре месяца", - сказал Пушков.

Напомним, что 30 сентября Совет Федерации одобрил обращение президента России Владимира Путина с просьбой использовать российские Военно-воздушные силы в Сирии. Вскоре после этого российская авиация нанесла первые удары в Сирии.