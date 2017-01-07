Число раненых при взрыве в сирийском Аазазе превысило 100 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Число раненых при взрыве в сирийском Аазазе превысило сотню человек.

Как передает Report, об этом сoобшили агентству Sputnik собственные источники.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщало о 60 погибших и 50 раненых.

Число погибших не изменилось, число раненых увеличилось до 110 человек.

***15:20

Жертвами взрыва в городе Аазаз на севере Сирии стали 25 человек, десятки получили ранения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Аазаз находится недалеко от турецкой границы. Канал сообщает, что в городе взорвался заминированный автомобиль.