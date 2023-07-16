В горах Колорадо обнаружили три мумифицированных тела

Власти американского штата Колорадо сообщили, что сильно разложившиеся тела троих человек были найдены в отдаленном лагере в Скалистых горах, они могли находиться там с конца 2022 года.

Власти американского штата Колорадо сообщили, что сильно разложившиеся тела троих человек были найдены в отдаленном лагере в Скалистых горах, они могли находиться там с конца 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS, турист обнаружил одно из тел вечером 9 июля и уведомил власти, которые позже нашли два других тела после прибытия в лагерь.

По словам шерифа округа Ганнисон Адама Мерди, два тела находились в небольшой застегнутой на молнию палатке, а другое - снаружи в лагере, который находился в отдаленной лесистой местности, куда туристы обычно не ходят. Там же были найдены личные вещи, брезент и навес, построенный из бревен.

Он подчеркнул, что следователи не нашли на месте происшествия ничего, что могло говорить о возможном насильственном преступлении. По предварительным данным, они могли замерзнуть насмерть зимой или умереть в результате сочетания голода и обморожения.

Департамент шерифа ищет отчеты о пропавших без вести, которые могли бы прояснить ситуацию. Личность погибших пока не раскрывают.