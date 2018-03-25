Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Глейнделе за продажу запрещенных лекарственных средств задержали двоих армян.

Как передает Report, согласно информации полиции Глейндела, к ним поступил звонок о том, что два человека собираются продать наркотики.

После получения сигнала правоохранители установили в районе Оранж слежку за Джофри Давтяном и Борисом Мхитаряном. В момент сделки они задержали трех подозреваемых. Полицейские конфисковали наличную сумму в размере 400 долларов и 100 бутылок препарата «Alprazolam».

Стражи порядка также обыскали гараж Давтяна, где в тайнике обнаружили наркотические средства на основе опиума, наличные деньги и большое количество «Alprazolam».

Мхитарян и Давтян доставлены в городскую тюрьму Глейндела.