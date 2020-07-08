В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19

Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 397, количество летальных исходов увеличилось на 12.

Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 397, количество летальных исходов увеличилось на 12.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 341 заразившийся коронавирусом, скончались 9 036 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 183,1 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 953), Северном Рейне-Вестфалии (44 306) и Баден-Вюртемберге (35 890). В Берлине выявлены 8 502 случая инфицирования.