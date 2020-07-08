О нас
Report Georgia

В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19

В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19 Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 397, количество летальных исходов увеличилось на 12.
Другие страны
8 июля 2020 г. 08:41
В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19

Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 397, количество летальных исходов увеличилось на 12.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 341 заразившийся коронавирусом, скончались 9 036 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 183,1 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 953), Северном Рейне-Вестфалии (44 306) и Баден-Вюртемберге (35 890). В Берлине выявлены 8 502 случая инфицирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniyada COVID-19-a yoluxanların sayı 197 mini ötdü

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Афганистане при нападении на участок погибли трое полицейских
В Афганистане при нападении на участок погибли трое полицейских
8 июля 2020 г. 09:42
Власти Китая назвали условие участия в переговорах по ядерным вооружениям
Власти Китая назвали условие участия в переговорах по ядерным вооружениям
8 июля 2020 г. 08:49
Сторонники избранного президента получат большинство мест в Сенате Доминиканы
Сторонники избранного президента получат большинство мест в Сенате Доминиканы
8 июля 2020 г. 08:15
В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней
В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней
8 июля 2020 г. 07:59
Журналисты подадут в суд на Президента Бразилии
Журналисты подадут в суд на Президента Бразилии
8 июля 2020 г. 07:52
На Кипре отменен запрет на присутствие зрителей в спортивных соревнованиях
На Кипре отменен запрет на присутствие зрителей в спортивных соревнованиях
8 июля 2020 г. 07:20
В Колумбии продлили режим карантина
В Колумбии продлили режим карантина
8 июля 2020 г. 06:57
Новое правительство Сербии будет сформировано до конца августа
Новое правительство Сербии будет сформировано до конца августа
8 июля 2020 г. 06:48
В Японии в результате наводнений и оползней погибли около 60 человек
В Японии в результате наводнений и оползней погибли около 60 человек
8 июля 2020 г. 06:39
В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19
В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19
8 июля 2020 г. 05:55

Последние новости

10:02
Стоимость марки нефти Brent снизилась Энергетика
09:58
ФотоВидеоМинистр обороны Азербайджана посетил подразделения на передовой Нагорно-карабахский конфликт
09:45
Армения нарушила режим прекращения огня 78 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:42
В Афганистане при нападении на участок погибли трое полицейских Другие страны
08:57
ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху Здравоохранение
08:49
Власти Китая назвали условие участия в переговорах по ядерным вооружениям Другие страны
08:41
В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19 Другие страны
08:15
Сторонники избранного президента получат большинство мест в Сенате Доминиканы Другие страны
07:59
В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней Другие страны
07:52
Журналисты подадут в суд на Президента Бразилии Другие страны
07:20
На Кипре отменен запрет на присутствие зрителей в спортивных соревнованиях Другие страны
06:57
В Колумбии продлили режим карантина Другие страны
06:48
Новое правительство Сербии будет сформировано до конца августа Другие страны
06:39
В Японии в результате наводнений и оползней погибли около 60 человек Другие страны
05:55
В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19 Другие страны