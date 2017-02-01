В Германии проводится антитеррористическая операция, ведутся обыски в мечетях

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии проводят операцию, направленную на поиск террористической ячейки в федеральной земле Гессен, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По сведениям местных изданий, операция началась в 4:00 по местному времени. Полицейские проводят обыски на 45 объектах, в том числе во Франкфурте-на-Майне, в Оффенбахе и Висбадене. Среди объектов операции - мечети, частные дома и офисы.

31 января в Берлине были задержаны три предполагаемых радикала, имеющих тесные связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).