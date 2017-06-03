В Германии два сотрудника рок-фестиваля Rock am Ring задержаны по делу о подготовке теракта

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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии задержали двоих сотрудников фирмы, обслуживающей известный рок-фестиваль Rock am Ring ("Рок на кольце"), который проходит рядом с населенным пунктом Нюрбург. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, работники подозреваются в пронесении на территорию фестиваля подозрительного предмета.

По данным германской газеты Welt, как минимум один из взятых под стражу подозревается в связях с радикалами.

Ранее один из самых известных в мире рок-фестивалей был приостановлен из-за террористической угрозы. Полиция ФРГ отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули место проведения фестиваля. Сейчас на его территории проводятся следственные мероприятия.

На трехдневный праздник приобрели билеты более 87 тыс. человек. На четырех сценах должны были выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down.