​В Германии более 178 тыс. человек заразились COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки увеличилось на 431, скончался еще 31 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 178 281 случай заболевания, скончались 8 247 пациентов с коронавирусом.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 206), Северном Рейне-Вестфалии (37 223) и Баден-Вюртемберге (34 399).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.