В Генуе количество жертв от обрушения моста достигло 35 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 4

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Минимум 35 человек, в том числе один ребенок, погибли в результате крушения автомобильного моста в Генуе 14 августа.

Как передает Report, последние данные привел заместитель министра транспорта Италии Эдуардо Рикси.

***19:05

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что жертвами крушения моста в Генуе стали около 30 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, около 30 человек погибли, многие раненые находятся в тяжелом состоянии", - заявил Сальвини.

*** 17:17

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Число жертв при обрушении моста в Генуе достигло 22 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве транспорта Италии.

*** 16:41

Причиной обрушения моста в Генуе мог быть удар молнии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом утверждают очевидцы катастрофы. Местные жители, находившиеся неподалеку от места падения моста, сообщают, что перед обрушением в него ударила молния.

По данным телеканала Rai News, жертвами падения моста стали 11 человек, 12 человек пострадали, из них семь - в тяжелом состоянии. Отмечается, что на момент обрушения моста на нем находились около 20 транспортных средств. Местные власти в свою очередь называют в качестве одной из причин обрушения - ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах.

*** 15:19

Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ итальянской Генуи, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам спасателей, при обрушении также повреждены около десятка автомобилей. По данным телеканала, под обломками моста находятся люди, его обрушение привело к повреждению газовых труб и утечке газа.