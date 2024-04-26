По меньшей мере 10 человек погибли во время пожара в гостевом доме в Бразилии

По меньшей мере 10 человек погибли во время пожара в гостевом доме в Бразилии

Как минимум 10 человек погибли и еще 11 получили травмы в результате крупного пожара, произошедшего рано утром в пятницу в городе Порту-Алегри на юге Бразилии.

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