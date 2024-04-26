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По меньшей мере 10 человек погибли во время пожара в гостевом доме в Бразилии

По меньшей мере 10 человек погибли во время пожара в гостевом доме в Бразилии Как минимум 10 человек погибли и еще 11 получили травмы в результате крупного пожара, произошедшего рано утром в пятницу в городе Порту-Алегри на юге Бразилии.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 18:33
По меньшей мере 10 человек погибли во время пожара в гостевом доме в Бразилии

Как минимум 10 человек погибли и еще 11 получили травмы в результате крупного пожара, произошедшего рано утром в пятницу в городе Порту-Алегри на юге Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По данным Службы гражданской обороны Порту-Алегри, пожар начался около 2 часов ночи и был локализован в 04:30 утра. Семь человек были спасены и отправлены в больницы. Специалисты Пожарного департамента штата Риу-Гранди-ду-Сул, где находится Порту-Алегри, ведут поиски погибших и пострадавших.

По данным экспертов, причина произошедшего пока не известна, однако не исключена криминальная версия произошедшего.

Телеканал отмечает, что у гостевого дома не было лицензии работать как отель, также у него не было плана действий в ситуации, возникающей при пожаре. Кроме того, проблему создало слишком тесное расположение комнат в здании, что мешало людям его покинуть.

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