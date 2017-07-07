В Гамбурге открывается саммит G20

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В пятницу в Гамбурге открывается двухдневный саммит лидеров стран Группы двадцати.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, к ФРГ 1 декабря 2016 года перешло председательство в G20.

Германия выделила в качестве приоритетов следующие темы: борьба с изменением климата, развитие Африки, вопросы помощи в преодолении последствий голода на планете, усиление роли женщины в обществе. В первый день работы саммита будут обсуждаться противодействие терроризму, торговля и экономические проблемы, климат. Второй день будет посвящен дискуссиям об улучшении ситуации в Африке, проблеме миграции, здравоохранению и развитию цифровых технологий.

Однако официальной программой лидеры стран "двадцатки" не ограничатся и проведут десятки двусторонних и многосторонних контактов. Самым ожидаемым из них станет первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.