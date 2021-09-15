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В Гаити отложили объявление спикера Сената временным президентом страны

В Гаити отложили объявление спикера Сената временным президентом страны Члены Сената (верхняя палата парламента) Гаити перенесли на сегодня объявление председателя верхней палаты парламента Жозефа Ламбера временным президентом республики, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
15 сентября 2021 г. 09:18
В Гаити отложили объявление спикера Сената временным президентом страны

Члены Сената (верхняя палата парламента) Гаити перенесли на сегодня объявление председателя верхней палаты парламента Жозефа Ламбера временным президентом республики, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Церемония была намечена на вечер вторника, но из-за беспорядков с применением огнестрельного оружия у здания Сената заседание отложили. Верхняя палата парламента уже провозглашала Ламбера временным президентом в июле, однако его инаугурация не состоялась. Позже при формировании временного правительства политические круги Гаити отказались от идеи назначения временного главы государства до президентских выборов.

Парламентарии планируют объявить Ламбера временным главой государства на фоне усугубляющегося политического кризиса в Гаити. Накануне прокуратура потребовала присвоить премьер-министру Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза. Ему также запретили покидать территорию карибской страны. Позже Анри отстранил от должности прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, первая леди страны Мартин Моиз была ранена.

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Версия на азербайджанском языке Haitidə Senat sədrinin müvəqqəti prezident elan edilməsi təxirə salınıb

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