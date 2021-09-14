Премьера Гаити обвинили в убийстве президента

Прокуратура Гаити предъявила обвинение премьер-министру страны Ариэлю Анри по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.
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"Есть достаточно компрометирующих данных, чтобы привлечь Анри к уголовной ответственности и потребовать предъявления ему прямого обвинения", - заявил федеральный прокурор Бед-Форд Клод.
Клод также потребовал, чтобы Анри было запрещено покидать Гаити "из-за серьезности раскрытых фактов".
Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством. Моиза похоронили 24 июля.