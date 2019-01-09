В Европарламенте призвали ЕС увеличить присутствие в зонах конфликтов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Евросоюзу следует увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке,.

Как передает Report со ссылкой на RT, так считает депутат Европарламента Дубравка Шуйца.

По её мнению, ЕС не должен допускать, чтобы третьи страны, в том числе Россия и США, оказывали решающее воздействие на ситуацию в дестабилизированных регионах.

Она считает, что в последнее время в странах, которые расположены недалеко от европейских границ, наблюдались непрекращающаяся дестабилизация, вооружённые конфликты и «крах государственных структур».

В связи с этим она направила в Евросовет запрос, потребовав разъяснений, будут ли созданы военные подразделения под руководством ЕС, которые можно использовать для проведения операций за рубежом.