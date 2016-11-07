В ДТП с автобусом в Латвии пострадали 20 детей

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В аварии автобуса на Таллинском шоссе в Латвии травмы получили 20 детей.

Как передает Report, об этом сообщили агентству BNS в Госполиции.

"Автобус, в котором были 22 ребенка и четверо взрослых, съехал с дороги и перевернулся", - сказали в ведомстве. Причиной аварии стала ехавшая навстречу автобусу автомашина, "которая соскользнула и выехала на встречную полосу". Автобус пытался избежать столкновения, добавил собеседник агентства.

На месте происшествия работают полиция, врачи и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Решено госпитализировать 20 детей, хотя серьезных повреждений они не получили. По словам представителя Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букши, дети доставлены в больницу в Риге в основном с ушибами, ссадинами и шоковой реакцией.