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    В центре Стокгольма 100 человек в масках напали на мигрантов - ВИДЕО

    Перед этим в городе раздавали листовки против беженцев

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Вечером 29 января в шведской столице правые активисты раздавали листовки против беженцев.

    Как передает Report со ссылкой на Thе Local, тем же вечером около ста человек в масках напали на мигрантов.

    Инцидент произошел на площади Сергельсторг. Полиция пока не сообщает, сколько человек пострадало. По словам очевидцев, люди в масках избивали мигрантов из арабских стран.

    Правоохранители утверждают, что трое из задержанных являются фанатами одного из футбольных клубов. Утром их освободили из-под стражи.

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