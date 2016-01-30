В центре Стокгольма 100 человек в масках напали на мигрантов - ВИДЕО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Вечером 29 января в шведской столице правые активисты раздавали листовки против беженцев.

Как передает Report со ссылкой на Thе Local, тем же вечером около ста человек в масках напали на мигрантов.

Инцидент произошел на площади Сергельсторг. Полиция пока не сообщает, сколько человек пострадало. По словам очевидцев, люди в масках избивали мигрантов из арабских стран.

Правоохранители утверждают, что трое из задержанных являются фанатами одного из футбольных клубов. Утром их освободили из-под стражи.