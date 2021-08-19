О нас
Report Georgia
Аудио новости

В центре Нью-Йорка обнаружили подозрительный предмет

В центре Нью-Йорка обнаружили подозрительный предмет Полиция провела эвакуацию людей с центральной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер из-за подозрительного предмета.
Другие страны
19 августа 2021 г. 21:52
В центре Нью-Йорка обнаружили подозрительный предмет

Полиция провела эвакуацию людей с центральной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер из-за подозрительного предмета.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, около 12:30 по местному времени (20:30 по бакинскому времени), предположительно, велосипедист бросил металлический контейнер у красных ступеней - центральной части площади. Правоохранители выставили оцепление с 45-й по 47-ю улицы и работают на месте.

В настоящее время центр Вашингтона также оцеплен, из-за сообщений о том, что в районе Библиотеки Конгресса США якобы может находиться заминированная машина. Полиция уже эвакуировала людей из близлежащих домов и ведет переговоры с водителем автомобиля, который утверждает, что транспортное средство заминировано. Мотивы мужчины пока неизвестны, на месте находятся сотрудники ФБР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkun mərkəzində şübhəli predmet aşkarlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
Выходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
ФотоВыходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
13 августа 2021 г. 13:35
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
14 августа 2021 г. 18:42
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi