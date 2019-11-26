В центре Багдада застрелили демонстранта

Демонстрант погиб в центре Багдада от огнестрельного ранения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
"Один протестующий был убит сегодня рядом с мостом аль-Ахрар в центре Багдада после выстрела в него из револьвера", - сообщил источник в местной Верховной комиссии по правам человека.
Напомним, что демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости