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В CENTCOM сообщили об уничтожении пяти беспилотников и двух ракет хуситов

В CENTCOM сообщили об уничтожении пяти беспилотников и двух ракет хуситов Вооруженные силы США уничтожили пять беспилотников и две противокорабельные баллистические ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Другие страны
8 июня 2024 г. 01:09
В CENTCOM сообщили об уничтожении пяти беспилотников и двух ракет хуситов

Вооруженные силы США уничтожили пять беспилотников и две противокорабельные баллистические ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило на своей странице в X (ранее Twitter) Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM успешно уничтожили четыре беспилотные летательные системы и две противокорабельные баллистические ракеты на подконтрольной хуситам территории Йемена. Силы CENTCOM также успешно ликвидировали один беспилотник, запущенный в сторону Баб-эль-Мандебского пролива", - говорится в заявлении.

Кроме того, командование сообщило об уничтожении в Красном море патрульного катера хуситов и запуске мятежниками четырех противокорабельных баллистических ракет в Красное море. Военные корабли США и коалиции, а также торговые суда не пострадали, подытожили американские военные.

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