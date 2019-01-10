В ЦАР может появиться российская военная база

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Военная база России может появиться в Центральноафриканской республике (ЦАР), рамочное соглашение предусматривает такую возможность, но пока этот вопрос не обсуждался.

Как сообщает Report, об этом заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", - сказала Кояра.

Министр отметила, что российский образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.

В прошлом году в ЦАР были убиты российские журналисты, в числе которых был Орхан Джемаль.