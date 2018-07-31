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    Убит сын Гейдара Джемаля

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Журналист Орхан Джемаль был среди троих убитых в Центральноафриканской Республике. 

    Как передает Report, о гибели Джемаля заявил также журналист Андрей Коняхин. 

    По его словам, двумя другими погибшими были журналисты Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

    «Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз», — заявил Коняхин.

    Орхану Джемалю был 51 год. Его отец Гейдар Джемаль был известным российским исламский общественным деятелем. Он скончался на 70-ом году жизни в Алматы в 2016 году.

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