Убит сын Гейдара Джемаля

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Журналист Орхан Джемаль был среди троих убитых в Центральноафриканской Республике.

Как передает Report, о гибели Джемаля заявил также журналист Андрей Коняхин.

По его словам, двумя другими погибшими были журналисты Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

«Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз», — заявил Коняхин.

Орхану Джемалю был 51 год. Его отец Гейдар Джемаль был известным российским исламский общественным деятелем. Он скончался на 70-ом году жизни в Алматы в 2016 году.