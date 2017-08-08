В Брюсселе задержали мужчину, заявившего, что у него в машине бомба

Баку. 8 август. REPORT.AZ/ Полиция Брюсселя во вторник после преследования остановила автомобиль, проехавший на красный сигнал светофора, и задержала его водителя, который сообщил, что у него в машине заложена бомба, сообщил РИА Новости официальный представитель городской прокуратуры.

"Автомобиль проехал минимум на один запрещающий сигнал светофора и отказался останавливаться по запросу полиции. Началось преследование, полицейские один раз выстрелили в автомобиль. Его удалось остановить, водитель задержан", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что преследование началось в коммуне Андерлехт и завершилось в коммуне Моленбек. Выходцы обеих коммун проходят подозреваемыми и обвиняемыми по нескольким делам, связанным с терроризмом.

По словам представителя прокуратуры, "после задержания мужчина заявил, что в машине взрывчатка".

"Полиция вызвала военных саперов, теперь мы ждем результатов проверки, чтобы понять, имеем ли мы дело с очередным сумасшедшим или речь идет о терроризме", — заявила она.

По ее словам, на автомобиле задержанного немецкие номера. Сам он еще не был допрошен. "Он был один", — добавила представитель прокуратуры.