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В Брюсселе прошла акция против ограничений по COVID-19

В Брюсселе прошла акция против ограничений по COVID-19 Акция протеста против санитарных ограничений, включая использование паспортов вакцинации от COVID-19 для допуска в рестораны, магазины и больницы, прошла в субботу в Евроквартале Брюсселя.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 01:28
В Брюсселе прошла акция против ограничений по COVID-19

Акция протеста против санитарных ограничений, включая использование паспортов вакцинации от COVID-19 для допуска в рестораны, магазины и больницы, прошла в субботу в Евроквартале Брюсселя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по оценкам полиции города, в митинге приняли участие более 3 тыс человек.

Организаторы - неправительственные организации EuropeansUnited.eu и World Freedom Alliance - оценили количество участников в 5 тыс. Большая их часть прибыла из различных провинций Бельгии, Нидерландов, Германии, а также Франции, где COVID-паспорта используются наиболее широко для регулирования повседневной жизни.

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Дайте нам жить!", "Нет обязательной вакцинации!", "Нет санитарным пропускам!".

Акция протеста была согласована с городскими властями, полиция наблюдала за ее проведением, но не вмешивалась. Митинг прошел без инцидентов, он продолжался около двух часов.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə pandemiya məhdudiyyətlərinə qarşı Ümumavropa mitinqi keçirilib

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