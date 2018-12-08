В Брюсселе полиция задержала 100 участников акции протеста

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Полиция в Брюсселе задержала сегодня порядка 100 человек в связи с проведением в бельгийской столице несанкционированной акции протеста "жёлтых жилетов". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель отдела полиции по центральному району Илсе Ван Де Кеере.

"К настоящему моменту задержаны уже порядка 100 человек", - сообщила она последние данные.

По ее словам, речь идёт в основном об административных задержаниях в превентивном порядке, связанных с обнаружением у граждан "опасных или подозрительных предметов".

В настоящий момент колонна "желтых жилетов" движется по проезжей части в центре и мешает проезду транспорта. Протестующие взрывают петарды. Группа участников протестной акции остановилась недалеко от диппредставительств и входа в европейский квартал.

На прошлой неделе в Брюсселе акция протеста "жёлтых жилетов", которые выступают с социальными требованиями, вылилась в беспорядки, были сожжены два полицейских автомобиля, десятки человек задержаны.