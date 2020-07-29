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В Британии назначили нового главу внешней разведки

В Британии назначили нового главу внешней разведки Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 станет нынешний политический директор МИД страны Ричард Мур.
Другие страны
29 июля 2020 г. 20:50
В Британии назначили нового главу внешней разведки

Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 станет нынешний политический директор МИД страны Ричард Мур.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает британское внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел с согласия премьер-министра одобрил назначение Ричарда Мура в качестве главы МИ-6. Ричард сменит на этом посту сэра Алекса Янгера, который покинет службу осенью", - говорится в сообщении.

В прошлом Мур занимал посты посла Великобритании в Турции и заместителя советника по нацбезопасности секретариата кабинета министров.

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