В Британии назначили нового главу внешней разведки

Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 станет нынешний политический директор МИД страны Ричард Мур.

Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 станет нынешний политический директор МИД страны Ричард Мур.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает британское внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел с согласия премьер-министра одобрил назначение Ричарда Мура в качестве главы МИ-6. Ричард сменит на этом посту сэра Алекса Янгера, который покинет службу осенью", - говорится в сообщении.

В прошлом Мур занимал посты посла Великобритании в Турции и заместителя советника по нацбезопасности секретариата кабинета министров.