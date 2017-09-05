В Бразилии задержали около 80 человек, перевозивших наркотики в Европу

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Бразильская полиция в понедельник провела операцию по задержанию 80 членов сети наркоторговцев, которые, по словам властей, пытались переправить контрабандой шесть тонн кокаина в Европу в прошлом году.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Федеральная полиция заявила, что криминальная организация использовала порт Сантус в штате Сан-Паулу в качестве промежуточного пункта для наркотиков из латиноамериканских стран, предназначенных для Европы.

Отмечается, что в операции участвовали более 800 сотрудников полиции. К полудню правоохранители взяли под стражу около 80 человек.