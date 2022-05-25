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В Бразилии при перестрелке во время полицейской спецоперации погиб 21 человек

В Бразилии при перестрелке во время полицейской спецоперации погиб 21 человек По меньшей мере 21 человек погиб, в результате спецоперации бразильских правоохранителей в Рио-де-Жанейро.
Другие страны
25 мая 2022 г. 01:52
В Бразилии при перестрелке во время полицейской спецоперации погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб, в результате спецоперации бразильских правоохранителей в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Globo, совместные оперативные мероприятия спецназа военной полиции штата и Федеральной полиции в одной из фавел на севере мегаполиса начались рано утром во вторник и продолжаются до сих пор. Их цель - поимка местных главарей одной из крупнейших в стране организованных преступных группировок Comando Vermlho.

В результате штурма района трущоб, где по данным правоохранителей скрываются лидеры ОПГ, были ликвидированы 12 предполагаемых участников бандитской группировки. Личности еще восьми погибших пока не установлены.

По сообщениям СМИ, случайной жертвой спецоперации стала также 41-летняя местная жительница, еще пятеро получили ранения.

Фавелы - городские трущобы, которые отличаются относительно низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. Обеспечением безопасности в этих районах занимаются специальные подразделения полиции, однако влияние наркомафии остается там очень сильным.

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