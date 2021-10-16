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В Бразилии после крушения лодки погибли 6 туристов

В Бразилии после крушения лодки погибли 6 туристов По меньшей мере три человека погибли и семь числятся пропавшими без вести в Бразилии в результате крушения лодки с туристами, которое произошло на реке Парагвай (юго-запад страны).
Другие страны
16 октября 2021 г. 20:31
В Бразилии после крушения лодки погибли 6 туристов

По меньшей мере шесть человек погибли и один числится пропавшим без вести в Бразилии в результате крушения лодки с туристами, которое произошло на реке Парагвай (юго-запад страны).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Prensa Latina.

По предварительным данным, туристическое судно, на борту которого находился 21 человек, перевернулось из-за сильных порывов ветра и затонуло. Лодка с туристами возвращалась в один из отелей города Корумба (штат Мату-Гросу-ду-Сул) после выхода на рыбалку.

На месте происшествия продолжается спасательная операция.

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