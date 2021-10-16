В Бразилии три человека погибли после крушения лодки с туристами

По меньшей мере три человека погибли и семь числятся пропавшими без вести в Бразилии в результате крушения лодки с туристами, которое произошло на реке Парагвай (юго-запад страны).

По меньшей мере три человека погибли и семь числятся пропавшими без вести в Бразилии в результате крушения лодки с туристами, которое произошло на реке Парагвай (юго-запад страны).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Prensa Latina .

По предварительным данным, туристическое судно, на борту которого находился 21 человек, перевернулось из-за сильных порывов ветра и затонуло. Лодка с туристами возвращалась в один из отелей города Корумба (штат Мату-Гросу-ду-Сул) после выхода на рыбалку.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. В ней участвуют 12 водолазов.