​В Бразилии от COVID-19 погибли почти 23,5 тыс. человек

В Бразилии положительный результат анализов на новый тип коронавируса получили 11 687 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее число выявленных случаев заражения поднялось до 374 898 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 807 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 23 473 умерших.

Наибольшее число зарегистрированных случаев заболевания зафиксировано в городе Сан-Паулу - 83,6 тысяч человек. Следом идет Рио-де- Жанейро с 39 298 выявленными случаями заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.