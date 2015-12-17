Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Бразилии на 48 часов заблокируют WhatsApp.

Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, суд в городе Сан-Паулу вынес постановление, обязывающее операторов сотовой связи по всей стране перекрыть доступ к популярному мобильному мессенджеру.

Решение о блокировке приняли во время уголовного расследования. Детали дела не разглашаются.

Суд отметил, что компания WhatsApp несколько раз получала запросы о сотрудничестве в уголовном расследовании, однако ни разу не выполнила их.