Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Бразилии на 48 часов заблокируют WhatsApp.
Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, суд в городе Сан-Паулу вынес постановление, обязывающее операторов сотовой связи по всей стране перекрыть доступ к популярному мобильному мессенджеру.
Решение о блокировке приняли во время уголовного расследования. Детали дела не разглашаются.
Суд отметил, что компания WhatsApp несколько раз получала запросы о сотрудничестве в уголовном расследовании, однако ни разу не выполнила их.
News DepartmentАвтор новости
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