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В Боливии из-за конфликта на территории НПЗ погибло шесть человек

В Боливии из-за конфликта на территории НПЗ погибло шесть человек
© REUTERS / Henry Romero

Шесть человек погибли в Боливии в результате столкновений с полицией и военными у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода "Сенката" в Эль Альто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Razon.

Ранее сообщалось о трех погибших и 30 пострадавших. Двое погибли от пулевых ранений.

По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся внутри склада нефтепродуктов силы полиции открыли огонь.

Блокада НПЗ в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт.

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