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    В Берлине построят комплекс, где под одной крышей будут синагога, церковь и мечеть

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В 2019 году в Берлине начнется строительство так называемого "Дома Единого" – здания, в котором будет сочетаться церковь, синагога и мечеть, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Проект стартовал в 2011 году. Спустя год инициаторы провели конкурс среди архитекторов, в 2014 году организовали кампанию по сбору средств, а в начале 2018 году "Дом Единого" уже открылся во временном павильоне на площади Петриплац.

    Помимо служб, в "Доме Единого" будут проводиться различные обучающие семинары, дискуссионные группы и другие мероприятия, на которые приглашаются представители разных религий.

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