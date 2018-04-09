В Берлине построят комплекс, где под одной крышей будут синагога, церковь и мечеть

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В 2019 году в Берлине начнется строительство так называемого "Дома Единого" – здания, в котором будет сочетаться церковь, синагога и мечеть, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Проект стартовал в 2011 году. Спустя год инициаторы провели конкурс среди архитекторов, в 2014 году организовали кампанию по сбору средств, а в начале 2018 году "Дом Единого" уже открылся во временном павильоне на площади Петриплац.

Помимо служб, в "Доме Единого" будут проводиться различные обучающие семинары, дискуссионные группы и другие мероприятия, на которые приглашаются представители разных религий.