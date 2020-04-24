В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 44 293

В Бельгии за сутки с диагнозом "коронавирус" или подозрением на него скончались 190 человек, в том числе 91 пациент – в больницах и 97 в домах престарелых. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

Всего в стране с начала вспышки умерли 6 679 человек, заразились 44 293 человека (1 496 новых случаев заражения за минувшие сутки).

Медики сообщают о продолжающейся тенденции снижения смертности, стабильно снижается и число госпитализированных, а также пациентов в отделениях интенсивной терапии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.