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    В Беларуси предложено увеличить срок президентских полномочий

    Либерально-демократическая партия предлагает перейти на выборы депутатов всех уровней по пропорционально-мажоритарной системе

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Либерально-демократическая партия (ЛДП) Беларуси инициирует проведение референдума по изменению избирательной системы и увеличению срока президентских полномочий.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

    "Пользуясь своим представительством в Совете Республики и Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь, принято решение инициировать проведение в 2018 году одновременно с выборами депутатов в местные Советы депутатов Республики Беларусь республиканского референдума по изменению Конституции", - отметили в партии.

    Партия предлагает "перейти на выборы депутатов всех уровней по пропорционально-мажоритарной системе", а также увеличить срок полномочий членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей Национального собрания и депутатов местных Советов депутатов с четырех до пяти лет, а полномочий президента Беларуси - с пяти до семи лет.

    По мнению представителей партии, подобные изменения позволят укрепить политическую систему Беларуси.

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