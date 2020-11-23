В Беларуси арестовали почти 350 человек после митингов 22 ноября

Протесты в Беларуси продолжаются третий месяц подряд

В Беларуси после прошедших накануне протестов арестовали 345 человек. Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Telegram-канале пресс-службы МВД республики.

"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек", — говорится в публикации.

Протесты продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.