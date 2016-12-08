В Бельгии задержали группу выходцев из Армении по подозрению в мошенничестве со ставками

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Около 50 человек задержаны в Бельгии по подозрению в мошенничестве со ставками на матчи турнира серии Международной теннисной федерации (ITF) - Challenger, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным газеты Derniere heure, задержанные по наводкам членов уголовного сообщества делали в букмекерских конторах ставки на матчи, результаты которых им были известны заранее. Прокуратурами Брюсселя, Антверпена, Гента и Брюгге уже заведено 18 уголовных дел.

Следственные органы считают, что за мошенничеством стоят выходцы из Армении, отмечает издание.

Следствие не исключает также, что связанные с широкомасштабным мошенничеством задержания подозреваемых могут последовать и в других странах Европы.