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    В Бельгии в рамках антитеррористического расследования задержаны восемь человек

    Полиция провела рейды в ряде домов в брюссельском районе Моленбеек, а также в фламандских городах Герардсберген и Мехелен

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Бельгии в рамках антитеррористического расследования задержаны восемь человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Полиция провела рейды в ряде домов в брюссельском районе Моленбеек, а также в фламандских городах Герардсберген и Мехелен, сообщила канцелярия федерального прокурора, добавив, что никакого оружия или взрывчатых веществ не обнаружено.

    Прокуроры не представили никаких подробностей, но заявили, что дело не связано с нападениями в Париже в ноябре 2015 года, в которых участвовали как бельгийцы, так и французские боевики, или терактами в Брюсселе 22 марта.

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