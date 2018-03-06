Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Бельгии в рамках антитеррористического расследования задержаны восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Полиция провела рейды в ряде домов в брюссельском районе Моленбеек, а также в фламандских городах Герардсберген и Мехелен, сообщила канцелярия федерального прокурора, добавив, что никакого оружия или взрывчатых веществ не обнаружено.

Прокуроры не представили никаких подробностей, но заявили, что дело не связано с нападениями в Париже в ноябре 2015 года, в которых участвовали как бельгийцы, так и французские боевики, или терактами в Брюсселе 22 марта.