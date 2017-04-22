В Бельгии более 18 тысяч человек подозревают в связях с террористами

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Количество лиц, подозреваемых в террористической деятельности и внесенных в базу данных бельгийской полиции, за 7 лет выросло в 10 раз.

Как передает Report, об этом сообщает РГ со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.

Согласно информации ведомства, в 2010 году их было всего 1875 человек, сейчас же эта цифра выросла до 18 884. "Это только те, кого подозревают в террористической деятельности", - подчеркнул министр внутренних дел страны Ян Ямбон. Всего же в базе данных более 2, 2 миллионов имен.

Столь резкое увеличение объясняется тем, что в списки включены лица, связанные с террористами, а также те, у кого на компьютере были обнаружены пропагандистские материалы группировки «Исламское государство»